Чехия отказалась закупать у США оружие для Украины

Прага найдет свои способы помощи Киеву. Чехия не будет участвовать в проекте Дональда Трампа по закупке странами НАТО у США оружия для Украины. Об этом заявил изданию Publico чешский премьер Петр Фиала.

По словам Фиалы, Чешская Республика может помогать Украине, например, в рамках инициативы по поставкам боеприпасов. Поэтому на данный момент Прага не рассматривает возможность присоединения к инициативе американского президента.

Трамп накануне объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву. По его плану, США продадут европейским странам партию оружия на миллиарды долларов, в том числе ракеты, системы ПВО и боеприпасы. Союзники, в свою очередь, передадут вооружения Украине, а свои запасы восполнят новыми закупками у Вашингтона.