Зареванная Ольга Бузова вышла на связь: "Прямо сейчас она там, борется за жизнь"

Ольга Бузова переживает личную трагедию. Собака Ева, которая живет с ведущей больше 10 лет, в критическом состоянии доставлена в ветеринарную клинику.

"Вчера серьезно ухудшилось состояние моей бусинки. Мы сразу отвезли ее в стационар, и прямо сейчас она там под наблюдением врачей борется за жизнь", — призналась Оля.

По словам Бузовой, йоркширский терьер чувствует себя очень плохо. Звездная выпускница "Дома-2" не может сдержать эмоций, она даже в соцсетях появилась со слезами на глазах. У Евы еще несколько лет назад выявили сахарный диабет, из-за болезни собака ослепла.

"Прогнозы неутешительные, но я даже не хочу думать о плохом. Сахар съедает Евочку, глазки уже не видят, и сейчас состояние критическое. Все мне говорят, готовься потихоньку, а я не понимаю, как можно быть готовой", — рассказала Ольга.

Три года назад Бузова лишилась другого песика. В 2022 году умерла собака Челси, которую ведущей дарил бывший муж Дмитрий Тарасов.

"Горечь и боль следуют за любой смертью. Когда мы теряем собаку, мы теряем наше будущее. Никогда больше она не прибежит будить меня утром, больше не будет наших совместных прогулок… Просто никогда…" — писала тогда звезда реалити.