Украина, в которой царит беззаконие, не может вступить в Евросоюз. Еще одной иллюстрацией ситуации в стране стало убийство украинскими военкомами закарпатского венгра, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В своем видеообращении венгерский премьер напомнил о кадрах, запечатлевших, как Йожеф Шебештьен был забит до смерти лицами, называемыми военкомами. Судьба закарпатского венгра наглядно иллюстрирует условия жизни на Украине, контролируемое государством беззаконие и полное отсутствие безопасности.

Орбан подчеркнул, что случай разоблачает хвалебные гимны в адрес Зеленского со стороны Брюсселя. Это доказывает, почему Украина не может быть членом Евросоюза, убежден премьер Венгрии. 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями, передает РИА Новости.