Трамп отказался передавать Киеву ракеты большой дальности

США не собираются передавать Украине ракеты большой дальности. Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о темах, которые обсуждал Трамп с Владимиром Зеленским 4 июля. В частности, обсуждалась возможность передачи Украине дополнительных ракет ATACMS большой дальности.

Американский лидер также напомнил журналистам, что готов ввести пошлины и санкции против России по истечении 50-ти дней. Какие именно ограничения готовит Вашингтон, Трамп не уточнил, передает ТАСС.