Вот как сейчас выглядит резко сдавшая Татьяна Тарасова: в Сеть слили редкое фото

Татьяна Тарасова все реже появляется на публике и практически не ведет соцсети. Заслуженного тренера подводит здоровье, из-за проблем с позвоночником она передвигается с помощью инвалидного кресла.

Но на днях Татьяна Анатольевна порадовала поклонников свежим снимком. Тренера сфотографировали в домашней обстановке, на руках она держит свою собачки по кличке Эми. Тарасова предстала на фото без привычного макияжа, судя по позе, она сидит в инвалидном кресле.

"Всем привет от нас с Эми! Желаем хорошего вечера", — подписала снимок тренер.

Поклонники пожелали легенде фигурного катания крепкого здоровья, а также выразили надежду, что Татьяна Анатольевна будет чаще радовать публику своими появлениями на мероприятиях и телеэкранах. Тарасова на комментарии не ответила.

Ранее тренер говорила, что проводит лето в своем загородном коттедже. Несмотря на ухудшающееся здоровье, Татьяна Анатольевна продолжает в жару уезжать из Москвы.

При этом последние полгода то и дело появляются тревожные новости о состоянии тренера. По слухам, Тарасова страдает из-за боли в сердце, у нее обострилась язва желудка. Сама Тарасова все домыслы опровергает, и утверждает, что в целом чувствует себя хорошо.