Возросло число пострадавших в столкновении двух электробусов в Москве

Число пострадавших в ДТП с двумя электробусами на юго-западе Москвы возросло до 14 человек. Среди раненых – двое детей, один ребенок госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Столкновение произошло на Профсоюзной улице. Транспортные средства столкнулись на остановке, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения.

Девять человек доставлены в московские больницы. Три человека и один ребенок от госпитализации отказались. Ребенок трех лет в состоянии средней тяжести был экстренно перевезен авиамедицинской бригадой Центра медицины катастроф в Клинику доктора Рошаля. Угрозы жизни ребенка нет, состояние стабильное.