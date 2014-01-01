Жена Игоря Николаева публично обратилась к Алле Пугачевой: вот что она сказала

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова одни из немногих приятелей Аллы Пугачевой, кто не отвернулся от певицы-беглянки. Композитор и его жена продолжают дружить с Примадонной, и не скрывают этого. Юлия поздравляет Аллу Борисовну в Сети с праздниками, не боясь гнева народа.

А на днях Проскурякова поделилась воспоминанием о Пугачевой. Певица призналась, что исполнительница хита "Мадам Брошкина" сыграла важную роль в ее карьере. На странице в соцсети Юлия разместила кадры своего выступления на конкурсе "Новая волна" в 2014 году. Жена Николаева тогда исполнила песню маэстро "Королева".

"Алла Борисовна меня тогда похвалила, это было чудо какое-то… я и мечтать не могла о таком! Жизнь и правда удивительная штука! В ней возможно все! Какое удовольствие я получила от выступления! Как волнительно и в тоже время трогательно и ответственно было выйти и спеть эту легендарную песню", — рассказала Проскурякова.

После этого Юля публично обратилась к Примадонне. Она поблагодарила Пугачеву. "Спасибо за эту возможность", — написала жена композитора.

Уже давно не секрет, что Алла Борисовна некоторым отечественным артистам помогала в продвижении, а кому-то загубила карьеру. Сейчас обиженные на Пугачеву певцы все чаще поливают ее грязью, ведь Примадонна, сбежав из страны, растеряла могущество и власть.