ЕС ввел новые антироссийские санкции

Девять физических лиц и шесть организаций внес в новые антироссийские санкционные списки Евросоюз. В ЕС уличили их в некой дестабилизирующей деятельности, передает РИА Новости.

Находящимся под санкциями Евросоюза запрещено ездить в страны — члены ЕС. Также рестрикции предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза.

Под санкции, в частности, подпали ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", а также Ассоциация журналистов БРИКС. Кроме того, в санкционном списке оказались два гражданина Молдавии, несколько военнослужащих и блогер с гражданством Австралии и России.