Политолог Орлов об ультиматуме Трампа: "Интересы России остаются неизменными"

В Вашингтоне опровергли информацию, появившуюся в западных СМИ о том, что Трамп призывал Зеленского наносить удары дальнобойным оружием по Москве и Петербургу. Во вторник министр иностранных дел России прокомментировал угрозу американского президента ввести 100-процентные импортные пошлины против нашей страны и её торговых партнёров: Россия сможет справиться с новыми санкциями как уже справилась с небывалым количеством введённых ограничений.

Ультиматум Трампа с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил политолог Дмитрий Орлов.

— Как только не называли выступление Трампа: это и ультиматум, и намекали на то, что он дает России какой-то шанс, сейчас уже неважно, как это называть, реакция России была достаточно сдержанной. Никто не возмущался. И Песков, и Лавров дали, мне кажется, очень сдержанную оценку тому, что сказал американский президент.

— Ну, трудно было ожидать какой-то истерики или, так сказать, реакции неадекватной. В России все хорошо понимают, что Трамп — это недобрый дядюшка. У Америки есть свои интересы. Она их готова жестко отстаивать, в том числе используя такие инструменты, как Украина. И реакция российской стороны на позицию Трампа, я, кстати, не назвал бы ее ультиматумом, но достаточно жесткую позицию, была сдержанной и основана на том, что Россия сохраняет способность к диалогу, притом, что ее интересы остаются неизменными, интересы России, и цели военной операции, заявленные Владимиром Путиным, также остаются неизменными. То есть, достаточно уважительная и сдержанная позиция по отношению к Трампу, но свои цели, свои ценности, свои интересы, которые есть и которые будут достигаться.

— При этом в мировой прессе такое разнобой мнений, столько разных версий. Просто интересно перелистывать эти страницы. Например, европейские издания утверждают, что на самом деле Трамп дает Путину еще 50 дней, чтобы взять столько украинской территории, сколько он захочет. Вот концепция американского президента. Стоит верить?

— Я скептически отношусь к такой интерпретации. Скорее, можно поверить в то, что Трамп пытается подтолкнуть Россию или российское военное командование, подтолкнуть к какой-то эскалации, к каким-то действиям вне плана, который был ранее предусмотрен. Я думаю, что эти 50 дней пройдут, как до этого проходили 30 дней, 100 дней и много чего еще. Из этого не следует, что российской дипломатии или российской военной машине не нужно реагировать на этот вызов. Реагировать нужно. Но не стоит реагировать в том смысле, что за 50 дней надо решить все проблемы, и тогда мир изменится, повернется к нам радостной, счастливой стороной. Надо играть в свою игру, добиваться собственных целей.

— Совершенно правильная формулировка. Проблема Украины не решается за 50 дней. Добавлю от себя. Она не решается без участия Украины. Если Трамп выдвигает, ну не ультиматумы, а требования России, выдвигает ли он какие-нибудь требования Киеву? Ведь мы не сами с собой будем переговариваться. За стол переговоров должны сесть мы и украинцы.

— Судя по всему, не выдвигает. И это, кстати, уже подвигло руководство Украины к заявлениям о том, что переговорный процесс замораживается. Они не могут назвать дат и формата дальнейших контактов. При этом Россия последовательно говорит о том, что готова к переговорам, к следующим этапам. Множество было заявлений российских официальных лиц по этому поводу. Трамп этим своим квази-ультиматумом упрощает Украине способность действовать, не сказать, чтобы более уверенно, но более резко, грубо в дипломатическом отношении. Я не думаю, что в стратегическом смысле это принесет и Соединённым Штатам, и Украине какие-то серьезные дополнительные очки. Скорее, это может привести к какой-то ситуативной эскалации. Подчеркну, ситуативной.

— Вот эти сто процентные пошлины, которыми нам пригрозил Трамп, мне кажется, это достаточно мягкий выпад в адрес не только России, но и российских партнеров. Что Индия и Китай, наши основные партнёры, они подчинятся вот этому диктату Трампа?

— Трудно представить, что санкционный режим даже такого формата, о котором говорил Трамп, 100%, трудно представить, что Индия и Китай будут вынуждены отказаться от российских энергоносителей. Технологически, с рыночной точки зрения, это невозможно. Практически невозможно. Ну а кроме того, есть такой фактор, как цена. И цена в этом случае, в случае введения вот этих так называемых вторичных санкций на продажи российских энергоносителей, цена на нефть будет экстремально высокой. Я думаю, что Трамп, как руководитель страны, который является одним из крупнейших потребителей нефти в мире, не может этого не понимать.