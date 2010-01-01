Открытие китайских ученых разрушило теорию о происхождении всего и вся от древних укров

Концепция поменялась. История человечества не будет прежней! Череп древнего человека, обнаруженный в Китае, удалось идентифицировать. Проведён анализ ДНК. Выяснилось, что учёные нашли останки самой, возможно, загадочной группы древних людей, которую называют денисовцами.

Денисовец впервые идентифицированный в 2010-м с помощью анализа ДНК фаланги пальца, найденной в Сибири до сих пор не классифицирован как отдельный вид. Учёные полагают, что изучение этой группы древних людей может переписать историю эволюции. Денисовцами они стали по названию пещеры на Алтае. Фрагменты костей были найдены в Денисовой пещере. Русский след в истории нашей эволюции?

Учёные в политику предпочитают не лезть. Но учитывая, что самой дикой концепцией последнего времени стала история древних укров, появление в цепочке эволюции обитателей Древнего Алтая может сломать блестящую теорию.

А история древних укров - это отдельная научная, точнее, псевдонаучная дисциплина. Поиски национальной идентичности привели современную Украину, как это часто с ней бывает, к совершенно водевильной теории. Этноним "украинцы" появился в конце 18 века, Термин "укры" в начале 19 века придумал поляк Чацкий. Ну, а с обретением "самостийности" после распада СССР вообще пошло-поехало. В конце 19 века археолог-любитель Викентий Хвойка обнаружил в окрестностях Киева следы древних поселений и тут же состряпал теорию происхождения укров.

"Обитавший здесь народ был арийским, почему всю описываемую культуру я позволяю себе вообще назвать древнеарийской", - писал Хвойка.

Арийские корни народов белой расы согласно этой теории, нужно искать на Украине, на берегах Днепра. Там же находился и Перворай, 6 тысяч лет назад оттуда вышли племена, заселившие долины Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Тибра и Рейна, побережье Эгейского моря, Пелопоннес и Крит. Древние укры-арийцы принесли в Месопотамию культуру земледелия, а в Индию письменность.

В общем, водевильная история о древнейшем народе, давшем старт всей нашей цивилизации, выглядела бы чистой потехой, если бы некоторые не воспринимали её всерьёз. А тут ещё алтайские денисовцы вмешались. В действительности всё не так как на самом деле.