Российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием исключительно по военным объектам Украины. Приходят сообщения о взрывах в Сумах, Виннице, Киеве, Харькове. В Одессе предположительно поражён комплекс ПВО противника.

В зоне спецоперации, наши подразделения активно вытесняют врага с территории Донецкой народной республики. Минобороны подтвердило освобождение ещё двух населённых пунктов. На Красноармейском направлении вражескому пункту временной дислокации беспилотников не уйти от нашего "Урагана". Цель обнаружили "птички" и расчёт РСЗО оперативно выдвинулся на огневую позицию. Несмотря на большое расстояние, артиллеристы группировки "Юг" точным ударом накрыли противника.

На Харьковском участке фронта бронированную технику, точки запуска дронов и живую силу боевиков уничтожила самоходка "Мста", и тут же сменила дислокацию, не давая неприятелю себя обнаружить. Подразделения группировки "Север" продолжают выполнять задачи по созданию зоны безопасности вдоль нашей границы.

Наше военное ведомство приводит новые подробности освобождения Воскресенки в ДНР. Передовые отряды 37-ой мотострелковой бригады группировки войск "Восток" прорвали оборону ВСУ на западном берегу реки Мокрые Ялы. В населённый пункт зашли малыми группами и провели зачистку. Штурмовиков поддержали артиллерия и ударные беспилотники. Очередной успех - российский триколор над селом.

Наши "ТОРы" надёжно прикрывают позиции российских подразделений от беспилотников ВСУ. На Красноармейском направлении расчёт зенитного ракетного комплекса группировки "Центр" за один боевой выезд уничтожил четыре вражеские цели. "Торы" сканируют небо круглосуточно и всегда готовы к работе. На переход в боевое положение необходимо всего несколько минут. Этот расчёт ликвидировал уже более двухсот различных дронов противника.