Сержант Насимов во время разведки атаковал вражеские опорники в лесопополосе

Гвардии лейтенант Сергей Порошин, командир взвода аэрозольного противодействия, несмотря на массированные обстрелы и атаку беспилотников противника, организовал дымовую завесу, скрыв перемещение наступающей пехоты и техники. Это позволило передовым отрядам успешно выполнить поставленную задачу.

Сержант Самат Насимов, проведя разведку местности, вместе с группой штурмовиков внезапно атаковал вражеские опорники в лесопополосе. Самат лично уничтожил до десятка неонацистов. Наши мотострелки смогли без потерь захватить 5 ключевых узлов сопротивления ВСУ.