Российская система противовоздушной обороны (ПВО) вновь предотвратила террористические акты, которые пытается совершить на территории нашей страны Киев с использованием беспилотников. Об этом в среду, 16 июля, рассказали в Министерстве обороны России.

Ведомство уточнило в своем Telegram-канале, что за ночь было уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом по три беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом и Азовским морем, еще по одному аппарату сбили под Белгородской и Курской областями.

Ранее сообщалось, что при атаке дронов, организованной украинскими националистами, в Воронежской области пострадали люди — к вечеру 15 июля их количество достигло 27. При этом двое раненых находятся в тяжелом состоянии, рассказал губернатор Александр Гусев.

Спикер МИД России Мария Захарова напомнила, что ответственность за убийства мирных граждан несут и поставщики оружия киевскому режиму — они спонсируют "террористическое отребье на Банковой".