Трамп исключил отправку военных США на Украину

Солдаты США не будут отправлены на Украину. Об этом 16 июля в ходе беседы с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп добавил, что поставки вооружения Киеву уже осуществляются и за это платят страны НАТО.

Президент США также рассказал, что верит в желание президента России Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине.

14 июля Дональд Трамп сообщил, что намерен ввести в отношении России дополнительные пошлины, если договоренности по урегулированию украинского конфликта не будут достигнуты в течение 50 дней.