Вертолет Росавиации обнаружил место падения вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке

Вертолет Росавиации обнаружил место падения вертолета Ми-8, который ранее пропал на Дальнем Востоке. Обломки найдены в районе мыса Гадикан. Спасатели МЧС России следуют к месту для обследования территории. Об этом 16 июля сообщили в МЧС России.

14 июля вертолет Ми-8, на борту которого было пять человек, пропал на Дальнем Востоке. Позже вертолет МЧС из Магадана вылетел на поиски пропавшего воздушного судна. Во время поисков спасатели осмотрели более 800 квадратных километров таежной местности и 85 километров береговой полосы Охотского моря.