В России могут ввести крупный штраф за передачу номера другому лицу

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в законодательство, предусматривающие штраф до 50 тысяч рублей за передачу иному лицу своего абонентского номера.

Согласно поправкам, опубликованным в электронной базе нижней палаты российского парламента, в Кодексе об административных правонарушениях может появиться новая статья.

Она будет гласить, что незаконная передача третьему лицу абонентского номера физическим лицом или пользователем услугами связи юридического лица либо индивидуального предпринимателя наказывается административным штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, если нарушителем стал гражданин.

Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Однако и в случае принятия этих поправок не будет считаться нарушением и наказываться безвозмездная кратковременная передача номера иному лицу для его личных целей.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что федеральное правительство намеревается ввести самозапрет на оформление SIM-карт, чтобы избежать кражи телефонных номеров мошенниками. Сделать это можно будет дистанционно, через "Госуслуги".

При этом МВД России предупредило граждан об опасности быть вовлеченным в преступную схему. Передав свой аккаунт в WhatsApp мошенникам, россиянин становится соучастником преступления, что грозит лишением свободы на срок до 10 лет.