"Современная армия стала интереснее": как в Приморье обучают операторов БПЛА

Не остаться в стороне и встать на защиту Родины - растет число добровольцев, решивших заключить контракт с Минобороны. По всей России работают сотни пунктов отбора на военную службу. Перед отправкой на фронт, добровольцы проходят серьёзную подготовку - своим опытом с ними делятся ветераны СВО. Самая популярная специальность - оператор беспилотника.

В компьютерном классе военнослужащих обучают управлять дроном с самых азов. Симуляторы, на первый взгляд напоминают компьютерную игру. Нужно пролететь сквозь узкие трубы, маневрировать среди домов, точно попадая в проходы и окна, и в итоге удачно поразить цель.

"Мне с самого детства нравилась компьютерная тематика, также по управлению различными пультами", - говорит Александр, оператор БПЛА 5 армии ВВО.

Теперь же управлять с помощью пульта им предстоит реальными боевыми дронами. Поэтому инструкторы, Восточного военного округа, которые уже имеют опыт специальной военной операции, передают свои знания новичкам, недавно подписавшим контракт с министерством обороны.

"С детства еще тянуло, хотел подписать. Думал долго и решился. Современная армия она интереснее, и есть такая возможность как БПЛА, и самому интересно", - говорит оператор Алексей.

Оператор беспилотника должен не только виртуозно управлять им, но и досконально знать устройство до самой мелкой детали, говорят инструкторы. Военнослужащих обучают собирать БПЛА и настраивать программное обеспечение.

"В боевых условиях у него не будет возможности обратиться в какой-нибудь сервис, где чинят дроны. Он должен сам понимать, что у него с дроном происходит", - объясняет руководитель занятий по подготовке операторов БПЛА, FPV-дронов и квадрокоптеров.

Собранный дрон тут же испытывают на практике. На полигоне отрабатывают навыки управления дронами уже в полевых условиях. Главная задача преодоление препятствий. Здесь имитация здания, дрон должен пролететь через все окна и успешно вернуться обратно. Необходимо выполнить 4 упражнения: змейка и полёты в различных зданиях. Затем военнослужащие отрабатывают поражение цели.

Боевой снаряд имитирует шарик с водой. Операторы "птичек" должны атаковать условного противника, тот в свою очередь - сбить коптер с курса. Оператор дрона - это еще и универсальный солдат. Поэтому в программе обязательная медицинская и огневая подготовка.