На Нью-Йорк обрушился шторм: затопило дороги, машины, метро

Мощный шторм обрушился на американский мегаполис. В Нью-Йорке сильные дожди парализовали работу общественного транспорта.

Затопило основные городские трассы, их пришлось перекрыть, но больше всего пострадал метрополитен. Бурные потоки хлынули на платформы станций, на нескольких линиях остановили движение, на остальных поезда ходили с большими задержками.

Обильные осадки также выпали в Нью-Джерси. Власти ввели режим чрезвычайного положения и призвали жителей не выходить на улицу.

Похожая ситуация в Пенсильвании, где за считанные часы уровень воды в затопленных домах достиг полутора метров.