Найдены обломки пропавшего в Хабаровском крае вертолета Ми-8

В Хабаровском крае несколько часов назад обнаружен вертолёт, пропавший в понедельник по пути в Магадан. Обломки МИ-8 находятся на склоне горы в 130 километрах от посёлка Охотск, в местности, где невозможна посадка. Для обследования территории спасатели направились к месту ЧП по земле.

По предварительным данным, на борту вертолёта находились пять человек: три члена экипажа и два техника. В установленное время на связь никто не вышел. Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело. В отношении компании "Взлёт", которой принадлежал МИ-8, начата внеплановая проверка.