Актриса Анна Уколова развелась с мужем

Анна Уколова познакомилась с будущим мужем, бизнесменом Сергеем Пугачевым, еще в 2000 году. Его не смутило, что актриса была на три года старше и выше ростом. Он долго ухаживал за Анной, и в какой-то момент она поняла, что влюбилась. Актриса вышла замуж, родила сына Макара.

Тем удивительнее было узнать, что Уколова подала на развод. Причем это оказалась не первая ее попытка завершить брак. Еще в 2023 году актриса решила расстаться с мужем, однако Пугачеву удалось сохранить семью. Дважды паре давали месяц на примирение и в итоге в январе 2024 года Анна Уколова забрала заявление.

Однако вскоре актриса повторно подала на развод, и на сей раз суд удовлетворил ее желание. Как передает Starhit, никаких имущественных претензий между бывшими супругами не возникло — все удалось решить мирно. Сын остался жить с актрисой, но отец продолжает принимать активное участие в воспитании Макара.

Что стало причиной развода, пока неизвестно.