В Махачкале напали на бойца ММА Тимура Хизриева

В Махачкале неизвестные совершили нападение на бойца MMA Тимура Хизриева.

Инцидент произошел около 23:40 по московскому времени во дворе дома на улице Даниялова. Как стало известно telegram-каналам Mash и Shot, в спортсмена выстрелили не менее 10 раз из травматического пистолета. Спортсмен чудом выжил, он смог сбежать.

Нападавшие скрылись на белой "приоре". В городе объявили план "Перехват".

Хизриева отвезли в операционную, его жизни ничего не угрожает. У него зафиксировано около пяти ранений в области плеча, кисти и груди.

Тимур Хизриев - российский боец смешанного стиля. Выступал на турнирах серии PFL, Bellator и других.