Агата Муцениеце предстала с абсолютно лысой головой

Агата Муцениеце шокировала многочисленных поклонников, когда опубликовала в своем официальном телеграм-канале фотографии, на которых предстала с абсолютно лысой головой. "Зато не жарко", - коротко подписала свежую публикацию актриса.

Пока одни интернет-пользователи не могли прийти в себя от изумления, другие комментаторы быстро догадались, что актриса просто продемонстрировала совершенную работу гримера. Расставаться со своими роскошными локонами Агата Муцениеце не спешит.

Отметим, что актриса активно работает, несмотря на то, что находится в интересном положении. Как предполагают особо наблюдательные фанаты, очевидно, беременность протекает благополучно, что позволяет артистке вести активный образ жизни и продолжать участвовать в различных проектах.

Напомним, что недавно Агата Муцениеце перестала скрывать, что ждет третьего ребенка. В мае актриса приняла предложение руки и сердца, которое ей сделал музыкант, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. Однако когда именно состоится свадьба, точно неизвестно. В близком окружении говорят, будто влюбленные намерены расписаться в сугубо конфиденциальной обстановке. Не исключено, что это может случится даже не в России.