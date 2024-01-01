Россия сохранила статус четвертой экономики мира по версии ВБ

Россия в 2024 году осталась на позиции четвертой экономики мира по уровню ВВП, пересчитанного по паритету покупательной способности. Такие данные приводит в среду, 16 июля, Всемирный банк.

Как уточняет РИА Новости, объем российской экономики по оценке ВБ достиг 6,92 триллиона долларов. При этом в 2023 году показатель оценивался в 6,45 триллиона долларов.

При этом отрыв российской экономики от японской, занимающей пятое место в мире, увеличился вдвое, до 514 миллиардов долларов против 264 миллиардов годом ранее.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна выстроила уникальный механизм развития, который базируется на энергии общества. Президент отмечал, что "нам удалось выстроить уникальную площадку, уникальный механизм развития отдельных отраслей промышленности, производства, экономики в целом, а значит, и всей России за последние годы".

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждала, что российской экономике предстоят очень неспокойные времена, однако есть в этом и позитив. Она пояснила, что это "новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы", на которые можно опереться.