В России изменятся правила поступления на государственную службу

С 1 января 2026 года для граждан, поступающих на государственную или муниципальную службу в России, изменятся правила оформления фотографии.

Как уточняет РИА Новости, на снимке голова и верхняя часть плеч человека должны помещаться крупным планом, а расстояние от верхней части головы до подбородка не должно превышать 80% размера изображения.

Можно фотографироваться в темных очках или с повязкой на глазах, если их носят по медицинским показаниям, в целом же запрещено закрывать глаза или прятать их под волосами.

Установлены также конкретные требования к размеру, цветности и иным параметрам фотографии, а также к порядку хранения анкет госслужащих.

Ранее российский лидер Владимир Путин распорядился помочь участникам СВО при поступлении на государственную службу. Это касается, в числе прочего, обучения, профессиональной подготовки и повышения квалификации участников специальной военной операции, которые решили поступить на государственную гражданскую службу.

Тем временем в Госдуме предложили новый способ мотивировать сотрудников органов внутренних дел — внедрить систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через портал "Госуслуги". Предполагается, что эта система повысит привлекательность службы.