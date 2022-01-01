Mash: ведущего Владимира Молчанова увезли в больницу

Появилась информация, что Владимир Молчанов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Как уточняет Mash, 74-летнему ведущему стало плохо этой ночью. Он якобы жаловался на сильную рвоту. Врачи выдвинули предположение, что ее спровоцировало желудочно-кишечное кровотечение.

Отметим, что пока сам Владимир Молчанов на связь не выходил, в его близком окружении также еще не прокомментировали информацию о госпитализации.

Напомним, что четыре года назад легендарному ведущему пересадили печень из-за онкологического заболевания. В 2022 году Владимир Молчанов перенес инфаркт. Недавно он вернулся из Израиля, где три недели находился в бомбоубежище.