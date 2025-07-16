Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег

Арестованному в Армении владельцу группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение.

Он якобы замешан в отмывании денег, полученных через деятельность нескольких предприятий, сообщил РИА Новости Совет по защите предпринимателя. В организации подчеркнули, что в последние годы в Армении часто используют подобные обвинения в контексте политической расправы.

Вместо прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение", - отметили в Совете.

Обыски дома у Самвела Карапетяна прошли 17 июня. Поводом стали его слова о поддержке Армянской апостольской церкви в ее конфликте с армянским премьером Николом Пашиняном. Последний пообещал российского предпринимателя "деактивировать". МИД России, в свою очередь, заявил, что внимательно следит за ситуацией и готов оказать бизнесмену необходимую помощь.