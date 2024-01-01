Финляндия запретила россиянам и белорусам сделки с недвижимостью

В Финляндии вступил в силу закон, запрещающий совершать сделки с недвижимостью в юрисдикции этого государства гражданам России и Белоруссии. Об этом в среду, 16 июля, рассказал финский министр обороны Антти Хяккянен.

Как заявил политик в соцсетях, "это важная реформа, которую слишком долго откладывали". Он выразил радость в связи с имплементацией этой нормы, заверив, что указанный закон "направлен на укрепление безопасности Финляндии" (цитаты по "Интерфаксу").

В сентябре 2024 года сообщалось, что у актеров Лидии Федосеевой-Шукшиной, Елены Кондулайнен и Александра Пашутина, владевших квартирами в жилом доме в финском курортном городе Пункахарью, возникли проблемы с недвижимостью. Это случилось вскоре после анонса финскими властями поправок, запрещающих россиянам покупать жилье в этой стране.

Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что преследование соотечественников по принципу гражданства, языка и национальности в странах Евросоюза стало системным. При этом нарушаются ключевые права русских, а в Финляндии, по ее выражению, местами наблюдается настоящая травля.