Президент США Дональд Трамп, как и его предшественник в Овальном кабинете Джо Байден, настаивает на завершении боев на Украине. Однако имеется серьезное различие.

Как отмечает издание The Сonversation, в отличие от Байдена, Трамп не называл российского лидера Владимира Путина агрессором, хотя и говорил, что разочарован в нем. Также американский лидер не требовал от России отказаться от новых регионов и Крыма.

Более того, нынешний президент США однажды даже заклеймил Украину как виновницу российской специальной военной операции. Трамп обходит молчанием тему послевоенного устройства Украины и не дает киевскому режиму обещаний относительно гарантий безопасности.

Наконец, пока Байден активно заявлял о "неспровоцированной российской агрессии" и требовал восстановления суверенитета Украины, единственным требованием Трампа остается прекращение огня, указывает The Сonversation.

Тем временем мир обсуждает ультиматум Трампа в Кремлю — американский лидер пригрозил обложить Россию таможенными пошлинами в 100%, если в течение 50 дней на Украине не установится мир.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что нашей стране и ее торговым партнерам подобные угрозы не страшны, ведь "против нас и так уже беспрецедентное количество санкций объявлено — справляемся".