Дачу Софии Ротару в Крыму ограбили: вынесли все ценное

После начала СВО певица София Ротару перестала приезжать в Россию. Говорят, одно время она жила в Киеве, но затем перебралась на Сардинию. В отличие от многих российских коллег "хуторянка" не выступает даже за очень большие деньги на корпоративах и частных вечеринках.

Меж тем у артистки осталась квартира в Москве на Зоологической улице. Одно время певица пыталась продать недвижимость, прося вначале 70, а потом 65 миллионов, но в какой-то момент сняла жилье с продажи. А вот от двух квартир в Ялте артистка избавилась.

Однако у Софии Ротару осталась дача в Крыму. Она расположена в поселке Никита. Трехэтажный дом в 400 кв. м певица купила еще в 90-ых годах и любила отдыхать там после гастролей. Особняк находится в десяти минутах ходьбы от Никитского ботанического сада.

Однако в последние годы соседи не видели Софию Ротару. Одно время говорили, что артистка хотела продать недвижимость. Сейчас дом стоит бесхозный. Дворецкий, который за ним приглядывал, в какой-то момент исчез.

"Несколько месяцев назад он отлучился, и дачу Ротару ночью ограбили, вынесли все ценное. Сигнализация сработала, быстро приехала полиция, долго ходила по домам, опрашивала местных, мол, видели ли мы кого-то около дома. А мы никого и не видели", - рассказал сосед певицы КП.

Кстати, в 2017 году дачу Софии Ротару уже грабили. Тогда вынесли имущества на шесть миллионов рублей. Что сейчас украли, точно неизвестно.

А еще у артистки есть элитный отель "Вилла София", он расположен на набережной Ялты. Два года назад сын Ротару Руслан Евдокименко пытался продать гостиницу за 25 миллионов евро (2 млрд 310 млн руб.), но покупателей не нашлось. Однако сейчас журналисты выяснили, что территория отеля прибрана, сделан ремонт. Говорят, София Ротару намерена предпринять новую попытку избавиться от гостиницы.