При крушении вертолета в Хабаровском крае никто не выжил

В результате крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае погибли все, кто находился на борту воздушного судна. Об этом в среду, 16 июля, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, обломки вертолета нашли в труднодоступном районе мыса Гадикан на 900-метровой высоте — это скалистый участок, окруженный лесом.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Дмитрий Суминский рассказал, что спасатели ведомства и представители следственных органов обследуют место крушения, разыскивая бортовые самописцы для установления обстоятельств авиакатастрофы.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет" пропал 14 июля, возвращаясь после ремонта из населенного пункта Охотск в Магадан. На его борту находились пять человек: три члена экипажа и два техника. Транспортная прокуратура ведет проверку в отношении эксплуатанта Ми-8.

В мае в Орловской области разбился Ми-8, который выполнял плановый полет. Техническая неисправность стала причиной этой авиакатастрофы. К счастью, машина рухнула в безлюдной местности, поэтому жертв и разрушений на земле удалось избежать.