РЖД пообещала упразднить санитарные зоны и гравитационные туалеты

В поездах РЖД исчезнут гравитационные туалеты, предусматривающие удаление отходов и воды под действием силы тяжести непосредственно на железнодорожные пути. Наряду с такими туалетами отпадет необходимость и в санитарных зонах — это участки на пути следования поезда, где запрещено пользоваться туалетом.

Как рассказал заместитель директора РЖД Иван Колесников, вагонов с гравитационными туалетными в парке компании уже остались единицы, а применяют их только под "какие-то разовые перевозки". По прошествии нескольких лет о подобных "удобствах" вообще можно будет забыть.

В поездах РЖД преобладают вагоны с биотуалетами и современными санитарными узлами, цитирует Колесникова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что период старта продаж железнодорожных билетов может быть увеличен до полугода с нынешних четырех месяцев. В ОАО "РЖД" заверили, что последовательно ведут работу по увеличению глубины продажи ради удобства пассажиров.

При этом перевозчик опроверг сообщения о том, что после террористического акта в Брянской области проводники дают новые рекомендации пассажирам о том, как им безопаснее размещаться в плацкартах и в купе. Публикации такого содержания не соответствуют действительности.