В Москве началось прощание с режиссером Юрием Морозом

Режиссер Юрий Мороз скончался 14 июля на 69-м году жизни. Последние два года он боролся с раком, но предпочитал не распространяться о своем диагнозе.

Сегодня, 16 июля, началась гражданская панихида в Большом Траурном зале ЦКБ 1. Отдать последнюю дань уважения режиссеру явились не только многочисленные поклонники, но и представители отечественной киноиндустрии. Разумеется, одной из первых на траурное мероприятие явилась вдова Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова. Также была замечена с большим букетом красных роз внучка актрисы Нины Гребешковой Ольга Худякова.

Сообщается, что отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

Напомним, Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне (Украинская ССР). Он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа. С 1979 по 1987 год служил в театре "Ленком". Мороз также занимался режиссурой, сценарной работой и продюсированием, возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов.