Собянин: Москва — крупнейший центр развития креативных индустрий

О развитии креативных индустрий в Москве рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. Так, в творческих сферах занято более ста тысяч столичных компаний.

На подъёме сейчас находится кинокластер мегаполиса. На его площадках в прошлом году сняли около 120 проектов, многие из которых стали лидерами проката. Активно развивается производство компьютерных игр. Разработчикам оказывает поддержку Агентство креативных индустрий.

Также в этом году откроется и первый в России кластер видеоигр и анимации.

Столичные власти не оставляют без внимания и книжный рынок. Проект "Издательские сезоны" позволяет безвозмездно представлять продукцию на крупных тематических ярмарках.