Человек погиб при взрыве газа в доме в поселке под Новосибирском

При взрыва газа в двухэтажном жилом доме в новосибирском поселке Красный Яр погиб один человек.

Также известно об одном пострадавшем, он в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Спасатели разбирают завалы, не исключено, что под ними могут оставаться еще люди, сообщили в МЧС.

Взрыв в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском произошел в 8:30 по местному времени 16 июля. Пожара не последовало. По словам очевидцев, сильно поврежден второй этаж. Причины взрыва выясняются.