Новый резонанс: в деле Джеффри Эпштейна раскрыли важные детали

Новые вопросы появились в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна. По данным американской прессы, из видео последних суток его жизни вырезали не минуту, как предполагалось ранее, а почти три.

Публикацией этих кадров ФБР пыталось опровергнуть версию убийства бизнесмена и доказать, что он сам наложил на себя руки. По официальным данным, Эпштейн покончил с собой в тюремной камере, не дождавшись суда. Его обвиняли в организации детской проституции, педофилии и изнасиловании. В материалах дела при этом фигурировали имена бывшего президента США Билла Клинтона, миллиардера Билла Гейтса, британского принца Эндрю и других. Был знаком с ним и Дональд Трамп.

В последнее время в Штатах с новой силой вспыхнул интерес к этому делу. Согласно опросам, половина американцев подозревают, что власти замалчивают важные детали. Ранее действующий глава государства обещал обнародовать список клиентов Эпштейна. Но теперь Белый дом отрицает само существование таких бумаг.

Накануне республиканцы в Палате представителей заблокировали законопроект, который обязывал Минюст опубликовать все документы, связанные с Эпштейном.