Зрители ТВЦ за сутки смогли собрать средства на лечение Лизы Флинтер

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 14-летней Лизы Флинтер. Её историю мы рассказывали накануне.

У девочки множественные рубцовые деформации лица и рук. Семь лет назад она получила страшные ожоги, спасая младшую сестру при пожаре. Теперь шрамы серьёзно ограничивают движения и болят. Чтобы запустить необходимые процессы заживления, Лизе требуется - специальная лазерная шлифовка. И благодаря вам, у семьи есть на это деньги. За прошедшие сутки удалось собрать более 3 миллионов 700 тысяч рублей.

Средства пойдут в том числе и на лечение другим детям. Ведь у фонда много подопечных.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!