Москва пережила сильнейший ливень, но расслабляться рано: сегодня дожди продолжатся

Ливни с грозами, градом и сильным ветром сегодня вновь обрушатся на Москву и область. Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Накануне непогода накрыла и другие регионы. Последствия ливней устраняют в Якутии. Там затопило сразу несколько сёл.

"Полюс холода" Оймякон почти весь под водой. Выбраться из дома можно только вплавь. Поэтому спасатели вывозят людей на лодках. В первую очередь детей и стариков. Кто-то едет к родственникам, другие - в пункты временного размещения. Затоплены улицы, более 120 дворов, вода зашла в десятки домов. В соседнем поселке центральная дорога сейчас больше напоминает широкую реку.

После сильных дождей реки вышли из берегов, местами вода в них за сутки поднялась более, чем на метр. Ситуация - опасная. Подтопило уже пять сёл, размыты дороги. Повреждены два моста на трассе "Колыма". И уровень воды продолжает расти. Под угрозой - сельхозугодья. В подтопленные населённые пункты Якутии вылетела оперативная группа спасателей МЧС.

Мощные ливни обрушились сразу на несколько регионов. Накануне во власти стихии оказался Новосибирск. Дороги и тротуары ушли под воду - транспорт буквально поплыл. Затопило даже вестибюли метро. Люди переходили улицы по колено в воде. Местами размыло дороги и прорвало коммуникации.

Тропические ливни принесли в Москву рекордное количество осадков. Накануне в столице за два часа выпала почти месячная норма. Под водой оказались не только дороги и тротуары, но и подземные паркинги, и некоторые вестибюли станций метро. И пока ливни и грозы не собираются покидать столицу, говорят синоптики. Дожди будут идти до середины следующей недели. Сегодня в Москве - очередное грозовое предупреждение. В отдельных районах может выпасть град, а ветер усилится до 17 метров в секунду.