Вдова и дочь приехали на прощание с Юрием Морозом

В Москве началось прощание с известным режиссером Юрием Морозом. Одними из первых отдать последнюю дань уважения кинодеятелю явились вдова, актриса Виктория Исакова, и старшая дочь, артистка Дарья Мороз. Первая предпочла надеть на траурное мероприятие черное платье, убрать волосы и спрятать глаза за солнцезащитными очками. Интересной особенностью образа стал белый платок-косынка, который Виктория повязала на шею.

А вот Дарья Мороз предпочла надеть черный брючный костюм. Светлые волосы актриса убрала в высокую прическу, тем самым продемонстрировав эффектную стрижку. Наследница Юрия Мороза, также как и мачеха, предпочла закрыть лицо черными очками, которые выделились на лице необычной формой.

Также проститься с Юрием Морозом явились генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с молодой супругой Софьей, актриса Светлана Иванова с мужем, режиссером Джаником Файзиевым, актер Павел Деревянко, певец Гарик Сукачев, актер Иван Кокорин и многие другие.

Напомним, Юрий Мороз умер 14 июля. Последние пару лет режиссер боролся с онкологическим заболеванием, но предпочитал о смертельно опасном диагнозе не распространяться.