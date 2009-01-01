Брюссель кормит умирающего. Так официальный представитель МИД Мария Захарова сегодня прокомментировала поставки американского оружия Украине за счет ЕС. По словам Дональда Трампа, Германия уже передаёт Киеву ракеты для систем Patriot, закупая для себя новые. Сама Европа не в состоянии произвести нужное вооружение. США, как водится, в выигрыше.

Американский президент, который подвергается сильному давлению и со стороны американских ястребов, и европейских русофобов, кажется, нашёл способ успокоить всех разом. Он в буквальном смысле даёт политикам ЕС удочку, но рыбку они должны поймать сами.

"Реальность такова, что сегодня Европа не в состоянии производить оружие и системы, необходимые Украине. США - лидеры в производстве этого вооружения, и мы будем поставлять его в Европу, а европейцы будут за это платить", - заявил Мэттью Уитакер, постпред США при НАТО.

Другой вопрос, как быстро американский ВПК сможет нарастить нужные темпы. Подготовка одной батареи Patriot занимает несколько месяцев. А помимо европейских прихвостней, у США есть и другие партнёры, которые тоже ждут заказы - очередь расписана на годы. Трамп требует от союзников деньги вперед. Якобы новая партия оружия для Киева уже готова к отправке немедленно.

Журналист: "Так когда будут поставлены первые ракеты Patriot?"

Трамп: "Их уже отгружают".

Журналист: "Из каких стран?"

Трамп: "Они поступают из Германии. А наши системы заменят немецкие. И во всех случаях США получают полную оплату. НАТО заплатит нам за всё".

Издание Politico пишет, что европейские лидеры, столкнувшись с неоднозначным отношением Трампа к поставкам оружия Украине, понимали, что им нужно придумать решение, которое снова его вдохновит. Для американского президента политика – ни что иное как бизнес. Поэтому Европа предложила ему финансовую сделку. В надежде, что позже удастся потянуть США за собой.

"Мы приветствуем заявление Трампа. Хотя, если мы платим за оружие, это только наша поддержка. Ведь, знаете, если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, это ведь не вы его на самом деле предоставили, верно?" - заявила Кайя Каллас, глава МИД ЕС по внешней политике.

Кажется, европейцы начали о чем-то догадываться, пошутили в нашем МИД. Смягчить накал страстей между США и Европой пытается генсек НАТО. И ненароком припоминает Трампу, что во время первого президентского срока именно он начал поставлять оружие Украине. Мол, что мешает ему сделать это снова?

"Мы в Европе найдём средства, чтобы обеспечить Украину всем необходимым. Но я хочу напомнить, что предоставленные Трампом комплексы "Джавелин" ещё в 2019 году стали критически важными в начале полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года", - заявил Марк Рютте.

На встрече с американским президентом в начале этой недели Рютте перечислил четыре страны Северной Европы, которые готовы поддержать план поставок помощи Киеву. Западные СМИ заметили, что, несмотря на всю воинствующую риторику Макрона, Франции в этом списке не оказалось. Сейчас Париж испытывает трудности с увеличением расходов на собственные оборонные проекты. Накануне премьер страны объявил о сокращении госбюджета, чтобы обуздать колоссальный дефицит.

"Мы, как рогоносцы, - обмануты и довольны!" - восклицает Жан де Глиниасти, французский дипломат, посол Франции в России с 2009 по октябрь 2013 года

В глухую оборону после заявления Трампа ушли и британские политики – там тоже бюджетный кризис. А своя рубашка всё-таки телу ближе украинской вышиванки.