В Совфеде разъяснили поправки о наказании за поиск экстремистских материалов

Основной акцент в поправках, предусматривающих наказание за целенаправленный поиск в интернете экстремистских материалов, делается на регулирование работы провайдеров и технических посредников, а не на массовое наказание пользователей. Об этом заявил в среду, 16 июля, один из авторов соответствующего законопроекта, сенатор Артем Шейкин.

Представитель Совета Федерации заверил, что пресловутые поправки направлены не столько на массовое отслеживание пользователей, сколько на усиление контроля за инфраструктурой доступа. Предлагается ужесточить ответственность владельцев VPN и других средств обхода блокировок, если они не подключаются к федеральной системе фильтрации и не блокируют запрещенные ресурсы.

При этом россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, если они не распространяют или используют VPN для противоправных целей. Шейкин уточнил, что если нарушаются установленные требования — например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором — может наступить ответственность "уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую".

Наконец, сенатор отметил, что сами по себе попытки российских граждан зайти на заблокированные сайты и в приложения Meta* (компания признана экстремистской и запрещена в России) не образуют административного правонарушения. Обсуждаемые поправки не устанавливают прямую ответственность физлиц за факт посещения заблокированных ресурсов — наказание грозит лишь за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что Россия рискует превратиться в "страну победившего VPN", если не останется социальных сетей и сервисов, доступных без него. С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать все подряд, заявлял парламентарий.

Тем временем создатель Telegram Павел Дуров заверил, что никаких планов по уходу из России у руководства мессенджера нет. Первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Telegram сможет продолжать работу в России при условии соблюдения российского законодательства.