В Госдуме предложили индексировать пенсии четыре раза в год

В России нужно установить ежеквартальную индексацию пенсий, чтобы размер пенсий не отставал от роста цен. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

По утверждению политика, при текущей системе, когда индексацию рассчитывают от инфляции предшествовавшего года, размер пенсии "обречен все больше отставать как от роста цен, так и от роста зарплат". Более того, "последний скачок тарифов ЖКХ делает этот разрыв катастрофичным".

Миронов пообещал, что он и его однопартийцы будут вновь поднимать вопрос о ежеквартальной индексации пенсий — это эффективная мера социальной поддержки старшего поколения.

В свете этого парламентарий предупредил, что рассчитывать на заморозку инфляции не стоит, поскольку "затраты на коммуналку войдут в стоимость товаров и услуг, что раскрутит новую спираль подорожания всего вокруг", сообщает ТАСС.

Ранее глава федерального правительства Михаил Мишустин рассказал, что с 2026 года страховые пенсии в России будут индексировать дважды — сначала в феврале по уровню инфляции, затем в апреле учетом роста доходов Соцфонда. Эта тема обсуждалась в комплексе вопросов снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.

Тем временем глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов выступил за пересмотр порядка наследования пенсионных накоплений граждан. Он полагает, что это сделало бы саму систему более привлекательной в глазах россиян.