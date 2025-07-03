В России захотели регулировать стоимость обучения в вузах

Стоимость обучения на программах высшего образования должно регулировать Минобрнауки.

С таким предложением выступил замминистра Андрей Омельчук. В настоящий момент размер планы устанавливает учредитель вузов.

"Для сельскохозяйственных вузов - это Минсельхоз, для университетов медицинских - это Минздрав и так далее", - объяснил заместитель министра.

За последние годы стоимость обучения на платных отделениях выросло в разы. В 2025 году она возросла примерно на 11%. В начале июля в Минобрнауки заявили, что в такой ситуации вузы сами рискуют "не получить абитуриентов", установив неоправданно высокие цены на обучение.

Ранее Минобрнауки заявило, что массовый запуск новой системы высшего образования произойдет в России в 2027-2028 учебном году. Студенты не почувствуют резких изменений, а качество обучения в вузах России только возрастет