Россия призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта все-таки состоялся. Такое заявление сделал в среду, 16 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, в данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов и президента этого государства Дональда Трампа, хотя и "много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании".

Песков выразил надежду на то, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону в направлении продолжения переговорного процесса, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва продолжает ожидать от Киева предложений по третьему раунду прямых переговоров и сохраняет готовность к ним. Однако украинские власти затягивают назначение даты и продолжение диалога.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что звучащие из Киева утверждения о том, что формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной себя исчерпал, свидетельствуют о наплевательском отношении властей Украины к своим гражданам. Дипломат отметил, что европейские кураторы запрещают Киеву переговоры с Москвой, продолжая накачивать режим Зеленского вооружениями.