Теща озвучила слова Юрия Мороза перед смертью

В столичной Центральной клинической больнице №1 проходит церемония прощания с известным режиссером Юрием Морозом. Кроме многочисленных поклонников, отдать последнюю дань уважения пришли отечественные знаменитости, в частности, Александр Жигалкин, Гарик Сукачев, Павел Деревянко, Ренат Давлетьяров, Евгений Герасимов, Константин и Софья Эрнст и многие другие.

Разумеется, одними из первых прибыли на траурное мероприятие вдова Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова, и его дочь от первого брака, артистка Дарья Мороз. Не осталась в стороне и теща режиссера Надежда Сергеевна. Она выступила с трогательной речью, передает Starhit.

"Спасибо Юре за счастье моей Вики, за мою внучку Варечку. Юра в последние дни говорил, мол, не надо плакать, я хочу, чтобы вы были счастливы", - сообщила родственница режиссера.

Приятельница Виктории Исаковой рассказала журналистам, что самые любимые женщины буквально не отходили от Юрия Мороза.

"Когда он умирал, рядом лежали Вика и Дарья. И он просто тихо заснул в какой-то невероятной любви, потому что такой был человек, понимаете… На этом свете, знаете, так много конкуренции, ненависти, злобы, а в Юре вообще этого ничего нет. Он просто светлый человек..." - высказалась женщина.

Напомним, Юрия Мороза не стало 14 июля. В 2023 году ему поставили неутешительный диагноз - онкология.