Песков прокомментировал новую схему поставок оружия Украине

Москва ожидает, что США пока не станут поставлять Киеву дальнобойные ракеты.

Американский президент Дональд Трамп не информировал об этом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя заявление лидера Соединенных Штатов о торговле оружием с Европой для дальнейшей реализации, в Кремле ответили, что это бизнес, который не останавливался ни на секунду.

"Это бизнес. Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит", - объяснил Песков (цитата по РИА Новости).

При этом в Европе существуют разногласия по поводу оплаты поставок оружия Киеву.

"Французы не будут платить, чехи не будут платить. Там тоже будут свои разногласия, потому что столько платить, столько денег", - сказал спикер Кремля.

В понедельник, 14 июля, американский лидер сообщил о введении 100% пошлин для России и ее экономических партнеров, если она в течение 50 дней не достигнет мира с Киевом. Дональд Трамп также заявил о планах отправить Киеву американское вооружение, оплату которого обеспечит Европа.