Ксения Бородина сообщила об измене: "Чего не хватало во мне, что он пошел к другой?"

Ксения Бородина активно работает на телевидении. А недавно она запустила собственный канал в Интернете. В программу "Открытый прием" популярная ведущая приглашает самых разных людей, с которыми обсуждает животрепещущие темы. Например, гостями шоу Ксении Бородиной были содержанка, женщина, пережившая послеродовую депрессию, квадробер, жертва брачного афериста и другие.

На сей раз популярная ведущая решила поднять болезненную тему измены. "К сожалению, она знакома очень многим женщинам. И всегда, когда это случается, сразу набрасываешься на себя: что со мной не так? Чего не хватало во мне, что он пошел к другой? А может, это нормально и все мужчины изменяют?" - задалась вопросами Ксения Бородина в своем официальном телеграм-канале.

Обсудить тему ведущая решила с сексологом, а в Сети меж тем обсуждают ее недавнюю свадьбу с блогером Николаем Сердюковым. Судя по комментариям в Интернете, многие фанаты прямо называют союз Бородиной и Сердюкова мезальянсом, мол, если ведущая накопила внушительное состояние, то ее избранник "гол как сокол". А некоторые интернет-пользователи прямо называют его альфонсом и считают, что этот брак скоро распадется.