Песков напомнил про ядерную доктрину России

Российская ядерная доктрина остается в силе, как и все ее положения. Об этом напомнил в среду, 16 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать ситуацию с подзуживанием ядерным государством неядерной страны к действиям против России. Согласно российской ядерной доктрине, это считается агрессией.

Песков подтвердил, что это по-прежнему справедливо: "Ядерная доктрина же действует, соответственно, все ее положения, они действуют" (цитата по ТАСС).

Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил, зачем наша страна изменила ядерную доктрину. Президент отмечал, что речь идет о новых опасностях, которые могут перерасти в военные угрозы, а также о повышении ответственности неядерных государств.

При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что наша страна ответила бы тактическим ядерным оружием в случае использования Украиной "грязной бомбы". Он предложил Киеву как следует обдумать возможные последствия.