Дарья Мороз заговорила возле гроба отца: "Любовь — это то, что не умирает"

Сегодня, 16 июля, в Москве прощаются с известным актером, режиссером Юрием Морозом. Траурное мероприятие проходит в ЦКБ №1. Отдать последнюю дань уважения явились как многочисленные поклонники, так и отечественные знаменитости. Одними из первых проститься с Юрием Морозом прибыли его вдова, актриса Виктория Исакова, и дочь от первого брака, артистка Дарья Мороз.

Как утверждают журналисты с места траурного мероприятия, и Виктория и Дарья старались держаться из последних сил. Обе, облаченные в черное, общались с гостями, обнимались с ними, принимали слова соболезнований. Ни та ни другая не проронили не слезинки, пытаясь держать эмоции под контролем.

"Сначала была одна семья, потом была другая семья, но в нашей семье центром был папа. Та любовь, которую он излучал, которая сочилась из него, из каждой клеточки, она нас всех всегда грела. И любовь — это то, что не умирает. И память будет жить. И это самое главное", - высказалась Дарья Мороз в траурном зале.

Интересно, что проводить режиссера "Содержанок" и "Каменской" в последний путь приехали Нино Нинидзе и Максим Виторган. Бывшие влюбленные избегали встречи у траурного зала и общаться друг с другом не стали, отмечает Voice.

Напомним, Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне (Украинская ССР). Он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа. С 1979 по 1987 год служил в театре "Ленком". Мороз также занимался режиссурой, сценарной работой и продюсированием, возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов.