Российские военные освободили населенный пункт Новохатское в ДНР.

Село взяли подразделения группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Наступление наших войск на данном направлении продолжается.

Новохатское находится к югу от границы ДНР с Днепропетровской областью. Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что войска также продолжают "планомерный охват" города Красноармейска (Покровска).

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли Петровку и Воскресенку в ДНР.