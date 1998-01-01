Собянин дал старт проходке левого тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро

Громкий сигнал обозначает начало работ. Шестиметровый тоннелепроходческий щит "Александра" приступил к проходке левого тоннеля между станциями "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". За 15 месяцев глубоко под землей ему предстоит преодолеть 2,5 км пути.

"Это просто сложные геологические условия, поэтому тут применяется комплекс с грунтопригрузом, который как раз таки не даёт, за счёт того что обводнённость, давление сверху, породе проходить и какие-то допускать просадки", - объясняет сложный процесс Дмитрий Лавриненко, главный инженер компании "Ингеоком".

Инженерам придётся не просто, ведь часть пути будет проходить под Москвой-рекой через обводненные пески и водоупорные глины. Специалисты говорят, что справятся и успеют в срок, ведь опыт есть.

"В настоящее время у нас развёрнуты работы по 8 строительным площадкам- это станции "Звенигородская", "Народное ополчение", "Бульвар генерала Карбышева, "Серебряный бор", "Строгино", "Липовая роща", "Рублёво-Архангельское" и "Ильинское". На участке от станции "Звенигородская" до "Бульвара Генерала Карбышева" полностью завершены проходческие работы. В настоящее время ведётся обустройство тоннелей", - говорит Дмитрий Дружко, руководитель строительства компании-подрядчика.

27 с половиной километров пути от центра Москвы и за МКАД: новая линия метро будет начинаться у "Москва-Cити", пройдёт через Рублёво-Архангельское, а её финальной точкой станет Красногорск. Всего 12 станций. С нее можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Открытие новой Рублево-Архангельской линии метро в будущем улучшит транспортную доступность для жителей семи районов Москвы, а это около миллиона человек, а также позволит создать новые варианты маршрутов поездок по городу.